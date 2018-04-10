Çin ve ABD arasında ticaret gerilimin arttığı bir ortamda Xi'nin açıklamaları uzlaşmacı olarak görülüyor.

Xi'nin vaatlerinin çoğu daha önce açıklanan tedbirlerin tekrarı olsa da, bu açıklamalar ABD hisse senedi vadeli işlemlerinin, doların ve Asya borsalarının yükselmesini sağladı.

Xi, Çin'in yabancı yatırımcılar için piyasa erişimini büyük ölçüde genişleteceğini belirtti. Bu durum ülkenin ticaret ortaklarının en büyük şikayet konusu olduğu gibi, Çin mallarına milyonlarca dolar gümrük vergisi getireceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin de tartıştığı nokta.

Hainan eyaletinde düzenlenen Asia Boao Forum'da bugün konuşan Xi, Çin'in otomobil sektöründe yabancılar için ortaklık sınırını "mümkün olan en kısa sürede" yükselteceğini ve finans sektörünü açık hale getirmek için daha önce açıklanan tedbirlerin uygulanmasını teşvik edeceğini söyledi.

Xi, "Bu yıl, ithal otomobil gümrük vergilerini önemli ölçüde azaltacağız ve aynı zamanda diğer bazı ürünlerdeki ithalat vergisini de düşüreceğiz" dedi.

Xi ayrıca "Soğuk Savaş zihniyeti" ve yalnızlık politikası "duvara toslayacak" dedi.