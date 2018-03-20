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Fransız fotoğrafçı François Prost, Paris'in Çin'deki kopyası Tianducherg şehrini ziyaret etti. Prost, Paris'teki Eyfel Kulesi, Zafer Takı, Louvre Müzesi gibi ikonik yerlerin birebir aynısının Çin kentini fotoğraflayarak, iki şehri birbiriyle kıyasladı.Çin'in Paris'i 2007 yılında Hangzhou kentinin banliyölerini düzenlemek amacıyla yapılan bir kentsel dönüşüm projesi olarak ortaya çıktı. Bölgenin 10 bin kişilik kapasiteye sahip olduğu belirtildi. İşte Tianducherg şehri ve Paris kıyaslamasından kareler...

Soldaki fotoğraf Çin - Sağdaki fotoğraf Paris