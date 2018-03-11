Çin parlamentosundan çok kritik karar!

Çin parlamentosu Devlet Başkanı Şi Cinping'in ömür boyu görevde kalabilmesinin önünü açan yasayı onayladı.

Çin'de 1990'lardan bu yana devlet başkanlığı görevi sadece iki dönem yürütülebiliyordu.

İki dönem sınırının kaldırılmasını öngören tasarının parlamentoya gönderilmesi, ülkede 'diktatörlük' tartışmalarını başlatmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçtiğimiz aylarda yapılan Çin Komünist Partisi Kongresi'nde parti geleneğine uymayarak arkasından gelecek liderin kim olacağına dair tavsiyede bulunmamıştı.

Aynı kongrede Şi Cinping'in ismi ve siyasi ideolojisi parti anayasasına girmişti. Parti anayasasında daha önce sadece Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un ismi yer alıyordu.

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