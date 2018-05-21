Çin söz verdi, gerilim düştü

Açıklama Çin’in en üst düzey ekonomi yetkilisi Liu He ile Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in, Washington’daki görüşmeleri sonunda yapıldı.

Ortak bildiride "Taraflar Çin’in ABD’den tarım ve enerji ithalatında anlamlı bir artışta anlaştı. Bu ABD’nin büyümesine olumlu katkı yapacak” denildi.

ABD, bu adımın Çin ile arasındaki yıllık 335 milyar dolarlık ticaret açığını kademeli olarak düşüreceğini belirtti. Çin ithalat sözü verdi, ABD ile gerilim düştü