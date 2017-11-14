Çin süper bilgisayarlarıyla ABD'yi geçti

TOP500 araştırması kapsamında listelenen dünyadaki tüm süper bilgisayarların 202 tanesi Çin’e ait. 143 süper bilgisayara sahip ABD, 25 yıldır her ay derlenen ve dünyanın en güçlü performans makinelerini listeleyen araştırmada ilk kez ikinci sıraya düştü.

35 süper bilgisayarı bulunan Japonya üçüncü sıradayken, onu takip eden Almanya’da 20 süper bilgisayar sistemi bulunuyor.

Listenin temmuz ayında yayınlanan bir önceki sürümünde, ABD 169 bilgisayarla birinci sıradaydı. Çin’in ise 160 süper bilgisayar sistemi bulunuyordu.

En son araştırma Çin’in AR-GE alanında büyük yatırımlar yaptığının bir diğer kanıtı. Ülke, dünyanın toplam AR-GE harcamalarının yüzde 20’sini tek başına yapıyor.

SÜPER BİLGİSAYARLAR NERELERDE KULLANILIYOR?

Süper bilgisayarlar on binlerce işlemciye sahip, büyük, pahalı ve karmaşık hesaplamalar yapabilen sistemler. Günümüzde iklim değişikliği çalışmaları, nükleer silah simülasyonları, petrol arama faaliyetleri, hava durumu tahmini, DNA sekanslama ve biyomoleküller modellemek çin kullanılıyor.

Süper bilgisayar sistemlerinin performansları, saniyede 1 katrilyon işlem kabiliyeti anlamına gelen petaflop birimiyle ölçülüyor.

Çin’in en güçlü süper bilgisayarı Sunway TaihuLight, 93 petaflop ile dünyanın en hızlı bilgisayar sistemi olma unvanını elinde tutuyor.

ABD’nin en hızlı sistemi Titan ise 17,6 petaflop azami performansıyla dünyanın en güçlü beşinci süper sistemi konumunda.

Çin dünyadaki süper bilgisayar işlem gücünün yüzde 35,4’üne sahipken, rakibi ABD’nin süper işlem gücü yüzde 29,6.

çin

abd

Süper bilgisayar

işlem gücü