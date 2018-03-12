Çin'in Jiaotong Üniversitesi, ultra yüksek hızlı bir tren için 45 metrelik bir test döngüsü inşa etti. Manyetik kaldırma teknolojisine sahip olan ve raylara değmeyecek olan maglev trenin, saatte 1000 km hıza çıkacak.

300 ile 1000 kg arasındaki ağırlık kapasiteleriyle test edilmeye başlanan maglev tren, 45 metrelik döngüde raydan 20 milimetre yükseliyor. Sichuan merkezli üniversitede testleri süren maglev tren projesi başarılı olursa, dünyanın mevcut en hızlı maglev treni rekoru da kırılmış olacak. Günümüzde kullanılan en hızlı maglev tren, 600 km hızıyla Japonya'da faaliyet gösteriyor.

Çin'in ultra yüksek hızlı tren çalışmaları yalnızca maglev tren değil. Çin Havacılık ve Uzay Sanayi Kurumu, geçtiğimiz ağustos ayında, saatte 4.000 kilometre hızla gidebilen bir "uçan tren" geliştirildiğini duyurmuştu.