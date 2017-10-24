Çin vatandaşlarının seslerini toplayacak!

Çin hükümeti, ulusal bir biyometrik ses veri tabanı için vatandaşlardan ses örneği toplayarak, ses veri tabanı oluşturacak.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, veri tabanı oluşturulması için Çinli yetkililerin ülkedeki tüm bu teknolojilerin yüzde 80'ini üreten, konuşma tanıma teknolojisi şirketi iFlytek ile sesleri otomatik olarak algılayabilen bir sistem oluşturmak için işbirliği yaptıklarını bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Şefi Sophie Richardson, "Çin hükümeti, hedef kitlenin hangisi olacağını veya bu bilgilerin nasıl kullanılacağını düzenleyen program ile on binlerce kişinin ses modellerini topluyor" dedi.

Öte yandan Çin, halihazırda otoritelerin erişebileceği kapsamlı bir biyometrik veri tabanına sahip. Bu veri tabanında yaklaşık 40 milyon kişinin DNA profilleri ve 1 milyardan fazla profilin bilgisi bulunuyor.