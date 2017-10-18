Cinayet sanığı: 2 kişiyi öldürdüğümü 2 gün sonra öğrendim

Bursa'da, aynı gece bıçak ile 20 yaşındaki H.A. ile 47 yaşındaki M.M.'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 23 yaşındaki Samet Ş.'un yargılanmasına başlandı. Hakkında iki kez ömür boyu hapis cezası istenen Samet Ş., "Ben 8 yıldır uyuşturucu kullanıyorum. Olay gecesi de yine fazla miktarda almıştım. İki kişiyi öldürdüğümü 2 gün sonra kendime gelip yolda yürürken bir arkadaşımdan öğrendim. Keşke onlar beni öldürseydi" dedi.

DHA'nın haberine göre, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde, geçen Nisan ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Samet Ş. arkadaşı H.A. ve babası M.Ş. ile evlerinde uyuşturucu kullanırken elindeki çakı ile H.A.'ı göğsünden yaraladı. A. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Olay sonrası Samet Ş., babası ile birlikte kendilerine uyuşturucu bulması için merkez Osmangazi İlçesi Mollafenari Mahallesi'ndeki M.M.'un evine gitti. Ş., kendisine uyuştucu bulamayacağını söyleyip, "Samet senin için H.'yı bıçaklayarak öldürdüğün söyleniyor. Bu doğru mu?" diye soran M.'u bu kez yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla öldürdü. İşlediği iki cinayetten sonra kaçan Samet Ş. ise iki gün sonra gözaltına alındı.

"KEŞKE ONLAR BENİ ÖLDÜRSEYDİ"

Mahkemece tutuklanan ve hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçlarından iki kez ömür boyu hapis cezası istenen Samet Ş., çıktığı ilk duruşmada, "Hakim bey ben 8 yıldur uyuşturcu kullanıyorum. Olay günü bonzai ve metamfetamin almıştım. İki kişiyi öldürdüğümü iki gün sonra kendime gelip yolda yürürken bir arkadaşımdan tesadüfen öğrendim. Babamı aradım. Sonra polise gidip teslim oldum. Keşke onlar beni öldürseydi" dedi. Mahkeme, duruşmayı ertelerken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.