Edinilen bilgiye göre cinayet suçundan hükümlü oldukları iddia edilen E.G (29) ve B.Ç (26) bir süre önce cezaevinden firar etti. Şahıslar Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir şahsa ait aracı silah zoru ile gasp etti. Olayın ardından Yalova merkezde tertibat alan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dur ihtarına uymayan şahıslar önce Yalova’nın Termal İlçesi’ne oradan da Çınarcık ilçesine doğru kaçtı.

ONLARCA POLİS KOVALADI

Kaçan aracı Jandarma ve Polise ait onlarca araç kovaladı. Emniyet güçlerine çelik yelek giymeleri ve uzun namlulu silahlarla olayı takip etmeleri talimatı da verildi. Son olarak Yalova istikametine dönen şahıslar Şehit Ömer Faydalı Bulvarı’nda aracın kontrolünü kaybederek duvara çarptı.

Aracı terk edip koşarak kaçmaya başlayan şahıslar polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandılar. Şahısların üzerinden gasp olayında kullanılan 1 adet silah ile 1 adet bıçak çıktı.

Şahıslar önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Yalova Devlet Hastanesi’ne ardından da sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüler. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise gasp edilen araçta parmak izi tespiti gerçekleştirdiler.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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