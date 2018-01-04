Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, cinayetten 15 yıl, hırsızlıktan ise 2 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Yakup V.'nin akşam saatlerinde Keçiören ilçesindeki bir adrese geleceği bilgisine ulaştı.

AA'nın haberine göre, bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek firariyi yakaladı.

Yakup V'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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