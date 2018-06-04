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Cami girişinde kapı ve kemerlere Çinçe ve Arapça işlenmiş ayet ve hadislerin hep Allah’ı hatırlatmak için özel olarak seçildiğini belirten İmam Muhammed, İslam, dünya hayatı ve kıyameti hatırlatan hat yazılarının da Müslümanlara ahireti hatırlattığını dile getirdi.