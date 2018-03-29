Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde güvenlik güçleri tarafından tespit edilen bir el yapım patlayıcı ile bir anti tank mayını bölgedeki SAS Timi tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Patlayıcıların imha edilmesine ilişkin görüntüler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından paylaşıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER