Çin’e 50 milyar $’lık teknoloji vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, 50 milyar dolarlık Çin ithalatına yüzde 25 gümrük vergisini, “fikri mülkiyet hırsızlığı” iddialarına tepki olarak onayladı. Trump’ın bu hamlesi dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında kıvılcımları ateşlerken, Çin’den yapılan açıklamada gümrük vergilerine karşılık verileceği duyuruldu.

Trump’ın yaptığı açıklamaya göre, yeni gümrük vergileri endüstriyel olarak önemli teknolojik cihazları kapsayacak. Çin’in karşılık olarak kendi gümrük vergilerini artırması beklenirken, Trump, Beyaz Saray’ın Çin’e toprak ürünleri ve farklı mallarda ek gümrük vergileri de uygulayabileceğini belirtti. ABD Ticaret Bakanlığı’ndan bir yetkilinin açıklamasına göre, ABD ilk olarak 818 ayrı ürün için 34 milyar dolarlık bir vergilendirme yaptıktan sonra 284 farklı ürün için de 16 milyar dolarlık bir vergilendirme yapacak.

ABD Başkanı Trump ilk olarak nisan ayında 1300 ürünü hedef alan 50 milyar dolarlık Çin ithalatının vergilendirilmesine ilişkin duyuruda bulunmuştu.

IMF’den ABD’ye uzlaşma çağrısı

Uluslararası Para Fonu (ıMF) Başkanı christine Lagarde, ticari anlaşmazlıkların tek taraflı eylemlerle çözülmeyeceğini belirterek, ABD’ye uzlaşma çağrısı yaptı. Lagarde “ABD’yi tarifelere ve tarife dışı bariyerlere başvurmadan partnerleriyle yapıcı şekilde çalışmaya teşvik ediyoruz” dedi.

Kanadalılar ABD’yi boykota başladı

Trump’ın G7 zirvesi öncesi ve sonrasında Kanada Başbakanı ve Kanada hakkındaki hakarete varan sözleri boykota yol açtı. Kanada’nın CTV News kanalının haberine göre Kanada’da tüketiciler ABD menşeli ürünleri boykota başladı ve ABD’de tatil rezervasyonlarını iptal etti.