HT Magazin'de yer alan habere göre, halka açık yapılan oylamalar sonucunda, ‘Yılın En İyi Kadın Program Sunucusu’ ödülü, Show TV’de hafta içi her gün “Zahide Yetiş’le” adlı programı sunan Zahide Yetiş’e, ‘Yılın En İyi Röportajı’ ödülü, Ajda Pekkan röportajıyla Show TV magazin programları haber müdürü Ömür Sabuncuoğlu’na, ‘Yılın En İyi Magazin Programı’ ödülü, Show TV’de ekrana gelen Pazar Sürprizi’ne ve ‘Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri’ ödülü ise, Ciner Yayın Grubu’nun haber kanalı Habertürk TV spileri Buse Biçer’e verildi.

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