Kimyanın farklı alt sektörlerindeki 10 binden fazla ihracatçı firmayı temsil eden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), 2017 yılında 16 milyar dolarlık ihracata imza atan sektör temsilcilerini ödüllendirdi. 24 farklı kategoride 120 ödül verildiği törende Ciner Grubu 3 kategoride ödüle layık görüldü.
Ciner İç ve Dış Ticaret, Anorganik Kimyasallar İhracatı, İhracatını En Çok Artıranlar ve Hedef Ülkelere İhracat kategorilerinde ödül aldı. Ciner İç ve Dış Ticaret, Anorganik Kimyasallar İharacatı ve En Çok İhracatını Artıranlar'da 2'inci, Hedef Ülkelere İhracat kategorisinde ise 3'üncü oldu. Eti Maden İşletmeleri ise Ciner İç ve Dış Ticareti'nin ödül aldığı her 3 kategoride birinci oldu.
Ciner Grubu'nun ödülünü teslim alan Ciner Grubu Lojistik Direktörü Kayhan Dinçbaş, "2017 yılında 1 milyon 400 bin ton ihracat ile gerçekleştirdik. 280 milyon dolar gelirimiz var. 2018 yılını 3 milyon 800 bin ton ihracat ve 760 milyon dolar ciro ile kapatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Geçen yıl Ciner Grubu'nun ihracatta yakaladığı başarının grubun üretimini gerçekleştirdiği soda külü ve sodyum bikorbanattan kaynaklandığını kaydeden Dinçbaş, "Geçen yıl ihracatımızın büyük kısmı Eti Soda'dan geldi. Kazan Soda ise henüz faaliyetlerine yeni başlamasına rağmen ihracatımıza büyük katkısı oldu. Bu yıl ki ihracatımızın büyük kısmı Kazan Soda'nın üretim kapasitesinin artmasıyla birlikte buradan gelecek" ifadesini kullandı.
Ciner Grubu'nun ödülünü Ciner Grubu Lojistik Direktörü Kayhan Dinçbaş, İKMİB Başkanı Murat Akyüz, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Tim Başkanı Mehmet Büyükekşi'den teslim aldı.
"KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATTA 3'ÜNCÜ"
İKMİB Ödül Töreni'nde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "2017 yılında yakalana yüzde 7.4'lük büyüme oranının yüzde 2.55'i ihracat kaynaklı oldu. Kimya sektörü de en çok ihracat gerçekleştiren 3'üncü sektör olarak büyümeye katkı sağladı. İhracatta başarıyı yakalamak için 5 temel öğeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ar-ge, inovasyon, tasarım, marka ve girişimcilik ile ihracatımız daha çok büyüyecek" dedi. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz de, "Türkiye genelinde yapılan 16 milyar dolar seviyesindeki kimya ihracatının yüzde 50'sini oluşturan 8 milyar dolarlık ihracat ise İKMİB üyesi firmalarımız tarafından gerçekleştirildi" dedi. Akyüz kimy sektörünün 2018 ihracat hedefinin 18 milyar dolar olduğunu kaydetti.