Kimyanın farklı alt sektörlerindeki 10 binden fazla ihracatçı firmayı temsil eden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), 2017 yılında 16 milyar dolarlık ihracata imza atan sektör temsilcilerini ödüllendirdi. 24 farklı kategoride 120 ödül verildiği törende Ciner Grubu 3 kategoride ödüle layık görüldü.

Ciner İç ve Dış Ticaret, Anorganik Kimyasallar İhracatı, İhracatını En Çok Artıranlar ve Hedef Ülkelere İhracat kategorilerinde ödül aldı. Ciner İç ve Dış Ticaret, Anorganik Kimyasallar İharacatı ve En Çok İhracatını Artıranlar'da 2'inci, Hedef Ülkelere İhracat kategorisinde ise 3'üncü oldu. Eti Maden İşletmeleri ise Ciner İç ve Dış Ticareti'nin ödül aldığı her 3 kategoride birinci oldu.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçılar Birliği (İKMİB) 2017 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde Ciner İç ve Dış Ticaret, 3 kategoride ödül aldı.

Ciner Grubu'nun ödülünü teslim alan Ciner Grubu Lojistik Direktörü Kayhan Dinçbaş, "2017 yılında 1 milyon 400 bin ton ihracat ile gerçekleştirdik. 280 milyon dolar gelirimiz var. 2018 yılını 3 milyon 800 bin ton ihracat ve 760 milyon dolar ciro ile kapatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Geçen yıl Ciner Grubu'nun ihracatta yakaladığı başarının grubun üretimini gerçekleştirdiği soda külü ve sodyum bikorbanattan kaynaklandığını kaydeden Dinçbaş, "Geçen yıl ihracatımızın büyük kısmı Eti Soda'dan geldi. Kazan Soda ise henüz faaliyetlerine yeni başlamasına rağmen ihracatımıza büyük katkısı oldu. Bu yıl ki ihracatımızın büyük kısmı Kazan Soda'nın üretim kapasitesinin artmasıyla birlikte buradan gelecek" ifadesini kullandı.