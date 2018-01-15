Türkiye’nin enerji, medya ve madencilik sektörlerinde lider gruplarından Ciner Grubu, mega yatırımlarına bir yenisini ekledi. 1.5 milyar dolarlık dev yatırım Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle bugün hizmete açılıyor. Soda külü üretiminde Türkiye’yi dünya lideri konumuna getiren yatırımla 2 bin 200 kişi istihdam edilecek. Çevreci tesiste üretilecek soda külü ihracatından yıllık 600 milyon dolar gelir sağlanacak.

5 YILDA 3.5 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Madencilik, enerji, cam, kimya, medya, denizcilik, turizm başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Ciner Grubu, yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Soda külü konusunda dünya lideri olan Grup, Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine ve geleceğine katkı sağlama hedefiyle son 5 yılda 3.5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

Türkiye’nin dinamizmine güvenerek yatırım planlarını hayata geçiren Ciner Grubu’nun 1.5 milyar dolarlık son yatırımı Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ, 2.7 milyon ton üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük soda külü tesisi unvanını da taşıyor.

Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre uluslararası boyutta en büyük ölçekli çözelti madenciliği tesisi olan Kazan Soda Elektrik Üretim, 380 megavat elektrik ve 400 ton buhar üretimi ile Türkiye’nin en büyük üretim kapasiteli kojenerasyon tesislerine sahip.

DÜNYA İHTİYACININ % 14’Ü

Dünyanın toplam doğal soda külü ihtiyacının yüzde 14’ü Kazan Soda tesisinden karşılanacak. Kazan Soda, dünyadaki ticaret hacmi 15 milyar dolar olan ve en fazla ticareti yapılan onuncu kimyasal olarak nitelendirilen soda külü üretecek. Tesisin üretiminin tamamı ihraç edilecek. İhraç edilen ürünler Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Türkiye’yi bu pazarda lider konuma getiren tesis 2 bin 200 kişiye istihdam sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını gerçekleştireceği Ankara Kazan’daki tesisin üreteceği soda külü, cam, deterjan ve temizlik ürünlerinde hammadde, gıda, ilaç ve metalurjide ise katkı maddesi olarak kullanılıyor.

YENİ TEKNOLOJİYE SAHİP

Kazan Soda Elektrik, çevre ile barışık, sürdürülebilir bir üretim teknolojisi ile donatıldı. Tesis, güncel teknolojileri üretim, kalite kontrol ve verimlilik alanlarında aktif kullanıyor. Üretimin çevre ile barışık tasarlanması ve üretimden kaynaklanan yan ürünlerin tesiste tekrar kullanılması amacıyla kostik soda üretim ve kireç geri kazanım sistemleri geliştirildi. Kazan Soda, tüm üretimini en çevreci üretim şekli olan çözelti madenciliği ve yaş kalsinasyon üretim teknolojisiyle yapıyor. Çevreci tesiste üretilecek soda külünün yıllık ihracat hacmi 600 milyon dolar civarında. 4 kıtada 34 ülkeye ihraç edilen ürün, Türkiye’den en çok ülkeye ihraç edilen ürün gamında yer alıyor.

ETİ SODA İLE BİRLİKTE SIFIR İTHALATLA 800 MİLYON DOLAR İHRACAT

Ciner Grubu’nun Beypazarı’ndaki Eti Soda tesisinin 200 milyon dolarlık soda külü ihracatına, Kazan Soda’nın da eklenmesiyle toplam ihracat yıllık 800 milyon dolara ulaşacak. Bu ihracatın en önemli özelliği, sıfır ithalatla gerçekleştirilmesi. Örneğin, 100 milyon dolarlık ihracat için otomotivde 50 milyon; ana metalde 59 milyon; tekstilde 40 milyon, kimyasallarda 55 milyon, genel olarak sanayide 40 milyon dolarlık ithalat yapmak gerekiyor. Soda külü için ithalat yapmak gerekmediğinden elde edilen katma değerin tamamı yurtiçinde kalıyor. Bir başka ifadeyle, 800 milyon dolarlık soda külü ihracatı 1.6 milyar dolarlık otomotiv, 1.95 milyar dolarlık ana metal, 1.3 milyar dolarlık tekstil, 1.77 milyar dolarlık kimyasal ihracatına eşdeğer.

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