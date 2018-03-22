HT Magazin'de yer alan habere göre, kazananlar, Altinpalmiye.com üzerinden yapılan halk oylamasıyla belirlenecek.



Ciner Medya Grubu’na bağlı SHOW TV’nin ‘Yılın TV Kanalı’ dalında yarıştığı oylamada, Ece Üner ‘Yılın Kadın Haber Sunucusu’ adayları arasında.



‘Çukur’ ‘Yılın Aksiyon Dizisi’ kategorisinde yarışırken, bu diziden Sinan Öztürk ‘Yılın Dizi Yönetmeni’, Aras Bulut İynemli ‘Yılın Erkek Dizi Oyuncusu’, Dilan Çiçek Deniz ise ‘Yılın Kadın Dizi Oyuncusu’ dalında ödüle aday.



‘Yeni Gelin’ ise ‘Yılın Komedi Dizisi’ kategorisinde yarışıyor.



Habertürk TV ‘Yılın Haber Kanalı’, Veyis Ateş ‘Yılın Televizyoncusu’ dalında ödüle adayken, Habertürk Gazetesi ise ‘Yılın Gazetesi’ dalındaki adaylar arasında yer alıyor.

Dilan Çiçek Deniz’in de aday gösterildiği ‘Altın Palmiye Ödülleri’, 7 Mayıs’ta sahiplerini bulacak.