Magazin Gazetecileri Derneği’nin 23’üncüsünü düzenlediği Altın Objektif Ödülleri’nin kazananları açıklandı.

Taksim'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında Ciner Medya Grubu’na ödül yağdı. ‘Yılın Magazin Olayı’ ödülü HT MAGAZİN’de çıkan ‘Murat Başoğlu Yasak Aşk’ haberiyle Onur Aydın’ın oldu. HT MAGAZİN toplam 5 ödüle layık görülürken SHOW TV’nin 3, Bloomberg HT’nin 1 ödülüyle birlikte Ciner Medya Grubu toplamda 9 ödülün sahibi oldu.

ÖDÜL TÖRENİ 8 MAYIS'TA

8 Mayıs’ta Taksim'de bir otelde düzenlenecek 23. Altın Objektif Ödül Töreni’nde müzik, sinema, televizyon ve tiyatro dünyasının ünlü isimleri ödüllerine kavuşacaklar.

CİNER MEDYA GRUBU'NA ÖDÜL YAĞMURU

BU yıl 23’üncüsü düzenlenen Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) Altın Objektif Ödülleri’nde medya meslek ödüllerine layık görülen isimler belli oldu. MGD Yönetim Kurulu adına Ayça Yönyül Ögetürk’ün katılımlarıyla, bir otelde düzenlenen basın toplantısında yazılı ve görsel medya dalında 29 ismin mesleki ödüle layık görüldüğü açıklandı.

HT MAGAZİN’E 5 ÖDÜL

Ciner Medya Grubu çalışanları toplam 9 ödülün sahibi oldu. HT Magazin ve SHOW TV’de yayınlanan ‘Murat Başoğlu Yasak Aşk’ haberiyle Onur Aydın, ‘Yılın Magazin Olayı’ ödülünü kazandı.

HT Magazin’den Mehmet Çalışkan ‘Hayatımda Yüreği Güzel Bir İnsan Var’ başlıklı İpek Açar röportajıyla ‘Yılın Röportajı’, Serkan Öztürk ‘Hadise’nin Üstünde Bi’Şey Yok’la ‘Yılın Haberi’, Nuri Altuntaş ve Tarkan Abdullahoğlu ise ‘Yılın Fotoğrafı’ dalında ödüle layık görüldü.

GÖRSEL BASINDA SHOW TV VE BLOOMBERG HT

SHOW TV ‘Pazar Sürprizi’nden Ömür Sabuncuoğlu ‘Ölmedim Yaşıyorum’ başlıklı Fatma Girik röportajıyla ‘Yılın Röportajı’, Kamil Sümer ise ‘Ebru Şallı Yakalanma’ haberiyle ‘Yılın Haberi’ dalında ödülü kucaklarken, Mehmet Tüzün ‘Ahmet Kural-Sıla’ haberiyle ‘Yılın Görüntüsü’ dalında ödülün sahibi oldu.

Ece Saruhan ise ‘Bloomberg HT Life’ programındaki ‘Genco Erkal-Tülay Günal/ Yaşamaya Dair-Bozcaada Turnesi’ haberiyle ‘Yılın Haberi’ dalında ödüle layık görüldü. Medya mensuplarına ve ödüle layık görü- len sanatçılara ödülleri, 8 Mayıs’ta CVK Park Bosphorus İstanbul’da düzenlenecek gala gecesinde takdim edilecek.