Ciner Yayın Grubu’nun da sponsorları arasında bulunduğu IFTV Uluslararası İstanbul Film ve Televizyon Forum ve Fuarı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda başladı. Ciner Yayın Grubu fuara Habertürk TV, Bloomberg HT ve Show TV olmak üzere 3 televizyonuyla katıldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre yarın sona erecek fuara, Ciner Grubu İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Erkan Ataman, Bilgi Grubu Başkanı Mahmut Kurşun ve Show TV Genel Müdürü Suavi Doğan da katılarak birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Aysel Aziz’in moderatörlüğündeki “Yeni Yayıncılık Dünyasında Eğitim İçerikleri” başlıklı oturumda konuşan Ataman, basın sektöründe istihdam edilecek kişilerin özgüvenli, yaratıcı ve araştırmacı ruhlu olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“İşe alımlarda önceliğimiz özgüveni yüksek, araştırmacı ve yaratıcı ruhlu kişiler. Sektörümüze daha nitelikli elemanlar kazandırmak için üniversitelerdeki ders programlarının sektörden kazanılmış deneyimler doğrultusunda hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Artık yeni jenerasyon, teorik ve pratik eğitimi bir arada görüyor. Bu da sektörler arasındaki etkileşimi artıran önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.”

Erkan Ataman

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