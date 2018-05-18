Çin'in Liaoning eyaletindeki Dalien Limanı'ndan 13 Mayıs’ta ayrılarak denize açılan Type-001A, iletişim, yakıt ve yangın güvenliği gibi temel sistemlerin test edilmesinin ardından tekrar limana döndü.

Çin devlet şirketi China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC) tarafından üretimine 2012 yılında başlanan 001A sınıfı uçak gemisinin ağırlığı 50 bin tonu, uzunluğu 315 metre, genişliği ise 75 metreyi buluyor.

Üretici firma CSIC, ilk kez denize açılan yerli uçak gemisini 6 ay boyunca çeşitli testlere tabi tutacak. Geçen yıl nisan ayında törenle suya indirilen uçak gemisi 001A’nın 2020’de tamamen operasyonel şekilde ordunun envanterinde yerini alması bekleniyor.

7 ÜLKENİN ORDU ENVANTERİNDE UÇAK GEMİSİ BULUNUYOR

Çin’in Type-001A’nın dışında ilk uçak gemisi Liaoning, halihazırda tatbikatlarda kullanılıyor. Sovyet yapımı Liaoning, Ukrayna'dan getirilmiş, Eylül 2012'de Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) envanterine alınmıştı.

Çin medyası şubat ayında CSIC’in nükleer yakıtlı uçak gemisi, yeni tip nükleer denizaltı ve insansız karşı istihbarat deniz araçları konusundaki kritik teknolojileri geliştirme sürecini hızlandırmayı planladığını da duyurmuştu.

Çin'in yanı sıra dünyada 6 ülkenin ordu envanterinde uçak gemisi bulunuyor.