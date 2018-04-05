Çin’in kararıyla borsalar çakıldı, dolar uçtu

ABD’nin Çin’den ithal edilen ürünlere yaklaşık 50 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi uygulamasına Çin’den gelen aynı miktardaki misilleme piyasaları adeta yangın yerine çevirdi. Artan “ticaret savaşı” kaygılarıyla yatırımcılar altın, ABD 10 yıllık tahvilleri ve Avrupa devlet tahvilleri gibi güvenli limanlara kaçarken, borsalarda sert düşüşler yaşandı.
Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre Çin’in açıklamasının ardından ABD borsaları vadeli işlemlerde yüzde 2 civarı düşerken, Avrupa borsalarında da kayıplar yüzde 2’ye vardı. Borsa İstanbul ise yüzde 0.49 düşüşle 114 bin 36 puandan kapandı. Para piyasalarında ise tüm gelişmekte olan ülke paraları dolar karşısında değer kaybederken, Türk Lirası ise en zayıf halkalardan biri oldu. Güne 3.98 TL seviyelerinden başlayan dolar/ TL dün gün içinde en yüksek 4.0270 TL’ye kadar yükseldi. Kur akşam saatlerinde yeniden 4.00 TL’ye indi.
DOLAR DÜN 4.0250 TL’DEN DÖNDÜ (Dolar/TL)
|04 Nisan 2018 - Saat: 08.15
|3.9850
|04 Nisan 2018 - Saat: 10.10
|3.9930
|04 Nisan 2018 - Saat: 10.30
|4.0120
|04 Nisan 2018 - Saat: 13.05
|4.0270
|04 Nisan 2018 - Saat: 18.00
|4.0060
BANKA RAPORU SATIŞLARI TETİKLEDİ
Bankacılar, TL’nin diğer ülke paralarına göre daha fazla değer kaybetmesinde ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yanı sıra makroekonomik, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de etkili olduğunu ifade ediyor. Yüksek enflasyon ve yüksek cari açık gibi makro ekonomik faktörlerin yanı sıra bonoda satış yapamayan yatırımcıların kendilerini döviz piyasasında hedge etmek istediğini kaydeden bankacılar, bunun da TL’de satış baskısını artırdığını belirtiyor. Öte yandan yabancı bir yatırım bankasının dün sabah yatırımcılara geçtiği bir notta, kur 4.05 TL’yi görmeden Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitmesinin beklenmediğini vurgulamasının da dolarda yükselişin nedenlerinden biri olduğu belirtiyor.
BAZI BORSALARDA KAYIP YÜZDE 2’Yİ AŞTI (Saat 18.00 itibarıyla)
|Borsa
|Günlük degisim (%)
|Hong Kong
|-2.19
|Brezilya
|-1.75
|Dow Jones
|-1.71
|Danimarka
|-1.57
|Güney Kore
|-1.41
|S&P 500
|-1.25
|İsviçre
|-1,09
|Hindistan
|-1.05
|Almanya
|-0.91
|Türkiye
|-0.49
REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU TARİHİ DİPTE
Türkiye’nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) mart ayında 83.42 ile veri tarihinin en düşük seviyesine geriledi. TCMB tarafından yayınlanan endeks yayımlanmaya başladığı Ocak 2003’te 89.55 seviyesini almıştı. Endeks, ocak ayında 85.76’ya yükselmiş, şubatta ise 84.95 değerine gerilemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.