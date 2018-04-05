Çin’in kararıyla borsalar çakıldı, dolar uçtu

ABD’nin Çin’den ithal edilen ürünlere yaklaşık 50 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi uygulamasına Çin’den gelen aynı miktardaki misilleme piyasaları adeta yangın yerine çevirdi. Artan “ticaret savaşı” kaygılarıyla yatırımcılar altın, ABD 10 yıllık tahvilleri ve Avrupa devlet tahvilleri gibi güvenli limanlara kaçarken, borsalarda sert düşüşler yaşandı.

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre Çin’in açıklamasının ardından ABD borsaları vadeli işlemlerde yüzde 2 civarı düşerken, Avrupa borsalarında da kayıplar yüzde 2’ye vardı. Borsa İstanbul ise yüzde 0.49 düşüşle 114 bin 36 puandan kapandı. Para piyasalarında ise tüm gelişmekte olan ülke paraları dolar karşısında değer kaybederken, Türk Lirası ise en zayıf halkalardan biri oldu. Güne 3.98 TL seviyelerinden başlayan dolar/ TL dün gün içinde en yüksek 4.0270 TL’ye kadar yükseldi. Kur akşam saatlerinde yeniden 4.00 TL’ye indi.

DOLAR DÜN 4.0250 TL’DEN DÖNDÜ (Dolar/TL)

04 Nisan 2018 - Saat: 08.15 3.9850 04 Nisan 2018 - Saat: 10.10 3.9930 04 Nisan 2018 - Saat: 10.30 4.0120 04 Nisan 2018 - Saat: 13.05 4.0270 04 Nisan 2018 - Saat: 18.00 4.0060

BANKA RAPORU SATIŞLARI TETİKLEDİ

Bankacılar, TL’nin diğer ülke paralarına göre daha fazla değer kaybetmesinde ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yanı sıra makroekonomik, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de etkili olduğunu ifade ediyor. Yüksek enflasyon ve yüksek cari açık gibi makro ekonomik faktörlerin yanı sıra bonoda satış yapamayan yatırımcıların kendilerini döviz piyasasında hedge etmek istediğini kaydeden bankacılar, bunun da TL’de satış baskısını artırdığını belirtiyor. Öte yandan yabancı bir yatırım bankasının dün sabah yatırımcılara geçtiği bir notta, kur 4.05 TL’yi görmeden Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitmesinin beklenmediğini vurgulamasının da dolarda yükselişin nedenlerinden biri olduğu belirtiyor.

BAZI BORSALARDA KAYIP YÜZDE 2’Yİ AŞTI (Saat 18.00 itibarıyla)

Borsa Günlük degisim (%) Hong Kong -2.19 Brezilya -1.75 Dow Jones -1.71 Danimarka -1.57

Güney Kore -1.41 S&P 500 -1.25 İsviçre -1,09 Hindistan -1.05 Almanya -0.91 Türkiye -0.49

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU TARİHİ DİPTE

Türkiye’nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) mart ayında 83.42 ile veri tarihinin en düşük seviyesine geriledi. TCMB tarafından yayınlanan endeks yayımlanmaya başladığı Ocak 2003’te 89.55 seviyesini almıştı. Endeks, ocak ayında 85.76’ya yükselmiş, şubatta ise 84.95 değerine gerilemişti.