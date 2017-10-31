Çin'de bir işçi, asansörün zemin katta uzun süre kalmak amacıyla asansör kapısına beton blok koydu. Ancak bu pratik çözüm pahalıya mal oldu.

ASANSÖR YUKARI HAREKET EDİNCE BİNADA HASAR OLUŞTU

Asansör yukarıya hareket etti ve binada hasara neden oldu. İşçinin kötü fikri 3 bin dolar tamir masrafını ödemesine neden oldu. O anlar asansör kamerasına böyle yansıdı.

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