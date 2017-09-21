Çin'in Songjiang şehrinde yolun ortasında 14 yıldan uzun bir süredir duran ev, gece yarısı başlayan yıkım çalışmasıyla bir buçuk saatte yıkıldı.

EVİNİ HÜKÜMETE SATMAYI KABUL ETTİ



Shanghaiist'in haberine göre, 87 yaşındaki Xu Yongtao isimli adam, sekiz kişi yaşadığı evini geçen yıl, 2.3 milyon yuan ve 4 yeni daire karşılığında vermeyi kabul ettikten sonra, 7 Eylül günü evinden taşınmaya başladı. 15 Eylül'de de evine veda etti.

Erken saatlerde yıkıma başlayan işçiler 90 dakika içinde evi yıktı.

ÖNCEKİ TAZMİNATLARI KABUL ETMEDİ



Üç katlı ev, son 14 yıldır Hu Ting Bei yolunun ortasında duruyordu. Xu'nun evi, Şangay'ın Songjiang bölgesi olan Jiuliting'de bulunuyordu. Evlerinden yol geçen aile, kendilerine sunulan tazminattan memnun olmadıkları için taşınmayı reddetmiş, bu olay haberlere konu olmuştu.

Geçen 10 yıl içinde de Xu ailesi ile Songjiang kent yöneticileri arasında anlaşmaya varılamadı. İki taraf arasında bir görüş birliğine varıldığı 19 Ağustos tarihinde henüz tazminat miktarı belirlenmeye çalışılıyordu.



Xu'nun evi, yolun dört şeridinin tam anlamıyla kullanımını imkansız hale getiriyordu. Bu nedenle yol iki şeride doğru daraltıldı. Günün bazı saatlerinde araç yoğunluğundan yolda trafik sıkışıklığı oluyordu.

AİLE ÜYELERİ YOLUN ORTASINDA YAŞAMAKTAN USANMIŞTI!



Xu aile üyeleri de bir yolun ortasında yaşamanın kolay olmadığını ve anlaşmaya varır varmaz çok sevindiklerini söyledi. Ailenin damadı Zhang Xinguo, "Ben ciddi trafik kazalarına en az üç kere tanık oldum." diye konuştu.

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