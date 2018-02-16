Çin'in Şanghay kentinde bir mağazayı soymak isteyen hırsızlardan biri elindeki tuğlayı mağazanın vitrini yerine suç ortağının kafasına attı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, başlarında kapüşon bulunan iki kişinin gece saat 00.50’de bir mağazanın önüne geldiği görülüyor.

Şahıslardan biri elindeki tuğlayı mağazanın vitrinine fırlattıktan sonra kaçmaya başlıyor ve o esnada suç ortağı arkadaşının hedefi oluyor. Başına aldığı tuğla darbesiyle yere düşen hırsız, yine arkadaşı tarafından yerden kaldırılmaya çalışılıyor.

Şanghay Emniyet Müdürlüğü, beceriksiz hırsızların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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