HNA Group, 57 yaşındaki Vang'ın Fransa'nın güneydoğusundaki Provence bölgesinde Bonnieux köyünde fotoğraf çekmeye çalışırken 15 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Vang'ın iş gezisi i çin Fransa'da bulunduğu belirtildi.

HNA Group, havacılık, emlak, finans, turizm, lojistik gibi pek çok sektörde faaliyet gösteriyor ve dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alıyor.

Çin'in 4'üncü büyük şirketi olan ve 1993'te kurulan HNA Group'un yıllık cirosu 100 milyar avroyu aşıyor.