Dünyanın dördüncü büyük cep telefonu üreticisi olan Xiaomi, uygun fiyatlı premium akıllı telefonları kadar, Mi Store adlı mağazalarında sattığı binlerce ürünle önce Çin'de, sonra dünyanın diğer ülkelerinde popüler. Bugüne dek Türkiye'ye ufak satıcılar üzerinden ürünlerini sokan markanın ne bir Türkiye temsilcisi ne de ülkemizde bir ofisi var.

XIAOMI TÜRKİYE'YE GELİYOR AMA NASIL?

Bugün duyduğunuz haberler üzerine, olaya biraz daha açıklık getirmek üzerine bu yazıyı hazırlamaya karar verdim. Zira bir süredir konuşulan Xiaomi Türkiye'ye mi geliyor sorusunu aydınlatmak artık şart oldu.

Xiaomi, bir e-marka, yani dijital marka. Bunun anlamı, rakipleri Samsung, Apple ya da Huawei gibi klasik pazarlama araçlarını, mağazaları hedeflememesi. Ancak onlar gibi dijital dünyanın nimetlerinden sonuna kadar faydalanmayı biliyor. Mi Store'lar fiziksel olarak da var olan mağazalar, ancak bunlar salt akıllı telefon için değil, markanın sunduğu binlerce diğer ürün için. Xiaomi, akıllı telefonla adını duyurmuş olsa da, kurucularının mottosu problemleri çözmek. Yani hem yenilikçi ürünlerin sayısı az hem de bunların fiyatları yüksek. Xiaomi en başından beri fiyatı aşağı, kaliteyi yukarı çekerek kendine has bir denge oturttu.

APPLE'IN ÜÇTE BİR FİYATINA...

Bundan 8 yıl önce kurulan marka, kısa sürede tüm dünyada ilgi çekmeyi başardı, çünkü o zamanlar 500 doların üzerindeki amiral gemisi telefonlar, Xiaomi için 100-200 dolar seviyesinde üretilebiliyordu. Ne fark vardı? Hem doğru donanım seçimi hem de pazarlamaya ayrılan milyarlarca doların harcanmayarak tüketiciye fiyatarın düşük yansıtılması... Ayrıca, şirket telefonlardan ciddi oranda kâr etmek istemiyor. Bunun yerine hizmetlerini satarak para kazanmayı yeğliyor.

Türkiye için geçen seneden bu yana görüşmeler yaptıklarını biliyorum. Önce Doğa Telekom ile görüştüler, hatta onlar duyurur gibi oldu, ancak Xiaomi'nin beklentisi yüksek olduğundan bunu karşılayamadıklarını duydum.

HEDEF BÜYÜK: AYDA 100 BİN XIAOMI SATILIR MI?

Daha sonra ise Unicom Telekom ile görüştüklerini biliyoruz. Unicom'un Xiaomi'ye ayda 100 bin telefon satışı hedef verdiğini de... Türkiye'de 2017 boyunca toplam 12 milyondan fazla telefon satıldığı düşünülürse, daha gelir gelmez pazar hedefi hacim olarak yaklaşık %8 olması demek. Bunu kim, nasıl başarabilir? Unicom, her ne kadar Türkiye dışında Orta Doğu'ya da satış yapacağını söylese de, Xiaomi'nin oldukça iddialı olduğunu onlar da doğruluyorlar.

Ben bu konuşmaları yaparken, arka planda Xiaomi'nin bir başka dağıtıcıyla daha görüştüğünü bilmiyordum, ancak kısa sürede Evo'nun da işin içinde olduğu konuşulmaya başlandı. Artık her iki şirketin de Xiaomi ürünlerini Türkiye'de satacağını söyleyebilirim.

Hatta, şimdi adını vermem doğru olmaz ama global bir e-ticaret markasının da Xiaomi ile ülkemizde yakın zamanda ciddi bir kampanya yürüttüğünü görürsek şaşırmam.

PEKİ FİYATLAR?..

Diğer kaynaklarda okuduğunuz fiyatlar doğru. Kimse bu konuda net bir şey söyleyemez ama belli modellerde 1.000 TL altında bir fiyat kimseyi şaşırtmaz. Elbette üst modellere gidildikçe 2.000 TL civarına çıkılacaktır.

Görüştüğüm kaynaklar, şirketin global yapısı gereği, tek bir distribütörle çalışmamak gibi bir prensibi olduğunu belirtiyorlar. Bu sebeple de işler biraz karışıyor. Elbette bir üretici birden fazla dağıtıcıyla çalışabilir, ancak bir tepe merci olmasında fayda var. Ancak Xiaomi'nin bir Türkiye ofisi yok, şu anda bir ofis kurma planları da yok.

HAYRAN İLGİSİ DE SORU İŞARETLERİ DE BÜYÜK

Bu durumda burada fiyatları kim belirleyecek? Evo mu Unicom mu yoksa global e-ticaret sitesi mi? Ürünlerin piyasaya çıkış tarihi konusunda da bu şirketler yarışa mı girecek? Bugün 1.000 TL fiyatla aldığınız bir telefonun yarın 800 TL'ye satıldığını görürse tüketicinin güveni sarsılmayacak mı?

Dünyanın kalanının aksine satışlar fiziksel mağazalarda yapılabilecek mi? Yoksa e-ticarete dünya ortalamasının altında ilgi gösteren bir ülke olarak, internet satışları Xiaomi'nin beklentilerini karşılamaya yetecek mi? Yetmezse ne olacak? Xiaomi altı ay sonra "Bu iş olmadı" diyip gidecek mi? Giderse, telefon alanlar ne yapacak?

Bu kadar çok hayranı, takipçisi olan bir markanın Türk tüketicisini daha çok ciddiye aldığını, bu ilgiyi karşılıksız bırakmadığını görmek isteriz. Bu soruların yanıtları, fanatik denebilecek Mi takipçilerini de tatmin eder. Böyle bir rekabet Xiaomi'nin satıldığı diğer ülkelerdeki gibi, buradaki pazara da özellikle fiyat açısından dengeleyici bir hareket getirir.