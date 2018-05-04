Çin'in Hailing Adası’nda bir turistin sırtında taşıdığı yunus, dikkat çekti. Yunusu omuzuna yüklediği gibi evine götüren Çinli turist, çekilen videoyu da sosyal medyada paylaştı. Hayvanın aldığı yaralar üzerine öldüğü anlaşıldı.

Bölgede katı olan avlanma koşullarına riayet etmediği belirtilen turistin hayvanı neden alıp götürdüğü bilinmiyor ancak zanlı aranıyor.

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