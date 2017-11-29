Çinli Volvo Lynk & Co, bu hafta yollara çıkıyor... İşte fiyatı

Lynk&Co 01, Geely ve Volvo ortaklığının ilk aracı. Geçtiğimiz yıl konsept modeli tanıtılan araç, bu hafta itibariyle yollara çıkıyor. İlk olarak Çin'de yüzünü gösterecek araç, 2019 yılında Avrupa'ya, 2020 yılında ise ABD'ye gelecek.

Volvo'nun Çin'in Taizho kentindeki fabrikasında üretilecek olan araç Volvo XC40 ile aynı platformu paylaşıyor.



Lynk & Co, 2021 yılı sonuna kadar yarısı Çin'de olmak üzere toplam 500 bin adet araç satmayı hedefliyor.

Aracın Çin'deki fiyatı ise 24 bin dolardan başlayacak.