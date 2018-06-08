Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti ve halkıyla çok uzun yıllara dayanan kadim dostluğu bulunduğunu aktaran Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Son yıllarda iki ülke arasındaki yakın iş birliği sürekli artmakta. Bu iş birliği sadece ticari alanda değil, turizm, eğitim gibi birçok alanı kapsamaktadır. Bu tür ziyaretlerle iki ülke resmi makamları ile vatandaşlarının birbiriyle ilişkileri daha da sıklaşacaktır. O yüzden bu nazik ziyaretinizi çok önemsiyorum. Ziyaretiniz bize büyük memnuniyet ve şeref verdi." diye konuştu.

Büyükelçi YU Hongyang ise Çin ve Türkiye arasındaki dostluğun önemine işaret ederek, "Çin ve Türkiye halkları arasındaki dostluğun uzun bir geçmişi vardır. Çin'deki tarihi kayıtlara göre iki ülke halkının arasındaki dostluk en az kadim İpekyolu dönemine dayanmaktadır. Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerde çok uzun mesafe katedildi. Özellikle AK Parti iktidara geldikten sonra iki ülke arasındaki ilişki olanca hızıyla ilerliyor." dedi.

ÇOK SAYIDA SOMUT İŞBİRLİĞİ VAR

Türkiye ile Çin arasında 2010 yılında stratejik iş birliği ortaklığının kurulduğunu vurgulayan YU Hongyang, ayrıca bu yönde iki ülke liderlerinin karşılıklı birçok defa ziyaretlerde bulunduğunu hatırlattı.

İki ülke liderleri arasında çok sık telefon görüşmeleri de yapıldığına dikkati çeken YU Hongyang, şöyle devam etti:

"Liderlerimiz telefon görüşmelerinde kapsamlı ve geniş bir şekilde ikili ilişkilerimizi her yönüyle geliştirmek için görüş alış verişinde bulundular ve birçok hususta mutabakata vardılar. İki lider, iki ülke ilişkilerinin gelişmesine çok önemli yön verdiler. İki liderin bizzat yönlendirmeleriyle ülkelerimiz arasında sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, siyasi, kültürel ve turizm alanlarında da çok önemli ve gıpta edilecek şekilde gelişmeler yakalandı. Çin artık Türkiye'nin önemli bir ticari ortağı haline geldi. Aramızda çok sayıda somut iş birliği yürütülüyor. Türkiye genelinde 100'ü aşkın Çinli şirket faaliyette bulunuyor ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunuyor."

TURİST SAYISI YÜZDE 200 ARTTI

Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısında da son yıllarda önemli artışlar olduğunu anlatan YU Hongyang, bu yılın ilk iki ayında gelen turistin geçen yıla oranla yüzde 200 arttığını söyledi.

YU Hongyang, "Çin ve Türkiye arasında her alanda ikili ilişkiler çok iyi şekilde geliştirildi. İlişkileri geliştirmede hala çok büyük potansiyelimiz var. Çin olarak ilişkilerimizi daha da geliştirmeye hazırız. İlinizi ziyaret etmemizin ana amacı, varılan mutabakat çerçevesinde iliniz ile her alanı kapsayacak şekilde iş birliğimizi ilerletmek. Özellikle yerel idare ile yerel iş adamları arasındaki teması sağlamaktır. Bu ziyarette bana birçok Çinli iş adamı eşlik ediyor. Türkiye ile Çin arasındaki stratejik iş birliği ortaklığını daha da zenginleştirebiliriz." dedi.

YU Hongyang, dün gezdikleri İshak Paşa Sarayı'ndan da çok etkilendiğini belirterek, Çinli turistlerin de bunu gördükten sonra kente akın edeceklerine inandığını söyledi.