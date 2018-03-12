Nazilli ilçesi Yeşil Mahallesi'nde Halil İbrahim K. (45) isimli şahıs, çocuğunun annesiyle bir süredir ayrı yaşamaya başladı. Halil İbrahim K.'de bulunan 1,5 yaşındaki çocuğunu almak isteyen anne, akşam saatlerinde şahsın evine geldi.

Cinnet getiren baba çocuğu vermemesi üzerine anne, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü ve polis ekiplerinden yardım istedi.

İHA'nın haberine göre, Halil İbrahim K., çocuğunu eve kilitledi. Şahıs, polis ekiplerini ise evi yakmakla tehdit etti. Bunun üzerine polis durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Halil İbrahim K. polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken, itfaiye ekipleri ise evin çevresinde tedbir aldı.

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