İzmir Torbalı’da 72 yaşındaki M.B. iddiaya göre 2.5 ay önce aynı apartmanda oturduğu 6 yaşındaki üvey torunu D.Y.’ye cinsel istismarda bulundu. Uyku sorunu yaşamaya başlayan küçük kız ailesi tarafından götürüldüğü pedagoga üvey dedesinin cinsel istismarına uğradığını anlattı. Ailenin şikâyeti üzerine savcılık çocuğu Çocuk İzleme Merkezi’ne yönlendirdi. Çocuk yaşadıklarını oyuncak bebek üzerinde anlattı.

Uzmanların çocuğun “samimi ve güvenilir’ olduğu yönünde hazırladığı rapor üzerine M.B., “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklandı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde suçlamayı reddeden M.B. ile ilgili savcı cezalandırılmasını istedi. Ancak mahkeme “suçun sabit olmadığı ve şüpheden ibaret” olduğu gerekçesiyle beraat kararı verdi. Aile bölge idare mahkemesinde karara itiraz etti.

APARTMANDA GÖRDÜ, ÇIĞLIK ATTI

Serbest kalan M.B., D.Y. ile aynı apartmanda olan evine döndü. Üvey dedesini bir anda apartmanda gören küçük kız çığlık çığlığa annesine koşup “Bir daha dedemi görmek istemiyorum. Yağlı elleri ile yine bana dokunur. Gitmeyelim apartmanımıza” diyerek ağladı. Aile başka bir semtteki akrabalarının yanında kalmaya başladı. M.B.’nin kendilerinden uzaklaştırılmasını isteyen anne O.Y. Torbalı Aile Mahkemesi’ne başvurarak, 2 kızı, kendisi ve eşi için koruma kararı çıkarılmasını istedi. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre mahkeme anne ve babaya 1 ay boyunca çağrılı koruma kararı verirken, mağdur D.Y. ile ablasına koruma vermedi. Anne O.Y. “Ben kızıma zarar verir diyerek koruma ve uzaklaştırma istiyorum, mahkeme bize veriyor, asıl mağdur olan 6 yaşındaki kızıma koruma kararı vermiyor. 6 yaşındaki bir kız kendini nasıl koruyabilir” diyerek karara tepki gösterdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER