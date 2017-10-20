Öğretmene cinsel istismardan 28 yıl 9 ay hapis

Eskişehir'de 2014-2016 yılları arasında özel matematik dersi verdiği erkek öğrencisi öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen S.Y. 'nin yargılandığı davada karar duruşması yapıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Can Hacıoğlu'nun haberine göre, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde son savunmasını yapan evli, 2 çocuk babası tutuklu sanık S.Y. pişman olduğunu söyledi. S.Y. "2014-2015 yılları arasında bir temasımız, birlikteliğimiz olmadı. 2015 yılında da ben Eskişehir'de değildim. 2016 Haziran ayında bana mesaj attı. Birkaç kez mesajlaştık. Aralık ayında ilk kez evine gittim. Fiziksel yapısı nedeniyle yaşının küçük olduğu belli değildi. Konuşmaları ve hareketleri yetişkin insan gibiydi. Kesinlikle suç işleme kastım yoktur. Mesaj içeriklerine de bakıldığında bir yetişkin gibi olduğu görülmektedir. Benim 2 tane çocuğum vardır. Çocuklarım mağdur olacaktır. Mağdur olmaması için beraatımı ve tahliyemi istiyorum. Tutuklu olmam nedeniyle çocuklarım mağdurdur. Pişmanım. Adil bir karar vereceğinize inanıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, S.Y.'yi 28 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.