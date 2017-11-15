Cinsel oyuncak duyduğu her şeyi kaydetmiş

Kayıt skandalı, şirketin ürününü ve mobil uygulamasını kullanan bir Reddit kullanıcısının akıllı telefonunda uzun bir ses kaydı bulmasıyla ortaya çıktı.

Hong Kong merkezli Lovense, hatayla kaydedilen seslerin cihazlarda kaldığını ve herhangi bir şekilde başka bir cihaza aktarılmadığını duyurdu. Şirket, mobil uygulaması için ilgili hatayı gideren bir güncelleme yayınladı.

Lovense mobil uygulaması, cinsel oyuncukların Bluetooth ile akıllı telefonlara bağlanmasını sağlıyor. Akıllı telefonun mikrofonunu kullanarak yakındaki sesleri dinleyen uygulama, kullanıcıların seslere tepki gösteren fonksiyonlar kullanmalarına olanak tanıyor.

Uygulamanın bugüne kadar bilinmeyen yönü ise sesleri kaydettiğiydi. Şirket web sitesinde, cihazlarını kullanıcılarına dair mümkün olan en az bilgiyi kaydedecek şekilde tasarladıklarını belirtiyor.

Yalnızca Lovense Android uygulamasında yaşanan ve güncellemeyle giderilen hata, ses kayıtlarının “tempSoundPlay.3gp” adıyla kaydedilmesine sebep oluyordu. Güncellemeyle birlikte uygulama artık yarattığı geçici ses kayıt dosyalarını her seferinde siliyor.

Akıllı cinsel oyuncakların gizliliği kritik bir konu ve daha önce Lovense kadar ucuz kurtulamayan şirketler oldu. Uygulamasının kullanıcılar hakkında şirkete veri gönderdiği ortaya çıkan cinsel oyuncak üreticisi Standart Innovation, bu yılın başında müşterilerine 2 milyon pound tazminat ödemişti.

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