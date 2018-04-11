Cinsel yolla bulaşan hastalıklara dikkat!

Op. Dr. Yeşim Yerçok, cinsel yoldan bulaşan hastalıklara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Yeşim Yerçok, “Cinsel yolla bulaşan hastalıklar genel olarak cinsel hastalığı olan birisiyle cinsel ilişkiye girildiğinde bulaşır. Bulaşma olduğunda her zaman belirti olmayabilir. Bazen belirtilerin görülmesi haftalar, aylar ve yıllar sürebilir. Ancak hasta farkında olmadan hastalığı başkalarına bulaştırabilir” dedi.

İDRAR YAPARKEN YANMA OLUYORSA...

İlk olarak belirtisi idrar yaparken yanma olduğunu ifade eden Dr. Yerçok, “Diğer belirtiler, acıma, sık sık idrara gitme peniste, vajinada, makat, dudak ve ağız içinde yaralar, siğiller ve içi su dolu kabarcıkların oluşması Penis, vajina veya makattan kötü kokulu ve renkli akıntı gelmesi, kaşıntı, Kasıklarda ağrı, şişkinlik ve bezeler Karnın alt bölümünde ağrı Cinsel ilişkiden sonra kanamadır” diye konuştu.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda bu belirtilerden biri ya da birkaçının beraberce görülebildiğini kaydeden Dr. Yerçok, “Ancak bunlar başka hastalıklara bağlı da olabilirler. Doğru teşhis ve tedavi için mutlaka doktora başvurmalısınız. Eğer cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanıp tedavi edilmezseniz bu ciddi sonuçlar verebilir. Örneğin kadınlarda kısırlık, dış gebelik, hatta rahim ağzı kanserinin sebebi olabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalık taşıyanlar gebelik veya doğum sırasında taşıdıkları mikrobu bebeklerine geçirebilirler. AIDS ve Hepatit gibi bazı virüsler cinsel yol dışında başka şekillerde de bulaşır. Örneğin kan nakli, steril olmayan iğnelerle kan alınıp verilmesi, damardan uyuşturucu kullanımı (başkasının iğnesinin kullanılması ile) veya steril olmayan koşullarda dövme yapılması, kulak delinmesi gibi yollarla da bulaşabilir. Başkasının bardağını, çatal kaşığını kullanmakla cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanmazsınız” açıklamalarında bulundu.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR KENDİLİĞİNDEN İYİLEŞMEZ

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların genellikle kendiliğinden iyileşmediğini belirten Dr. Yerçok, “Mutlaka doğru şekilde tedavi edilmesi gerekir. Vaginal akıntıdan, anüs veya penis ucundan alınan sürüntüden yapılan laboratuvar incelemeleri ile doğru teşhis ve uygun tedavi belirlenir. Verilen tedavi şikayetler kaybolsa bile tam uygulanmalıdır. Tedavi süresince cinsel ilişkide bulunmamak ya da ilişki olduğunda kondom kullanmak gereklidir. Hastalığın size bulaştığı andan itibaren ve tedavi süresince hastalığı cinsel ilişkide bulunduğunuz herkese bulaştırabilirsiniz. Başkasıyla cinsel ilişkiye girdiğini düşündüğünüz veya şüphelendiğiniz kişilerle cinsel ilişkiden kaçınmak veya kondom kullanmak cinsel sağlığınız için çok önemlidir” şeklinde oknuştu.

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