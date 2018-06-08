İşten çıkarılan işçiler kıdemlerine göre alacakları tazminatları hesaplarken bazı ek ücretleri de bu hesaba katmalıdır. Bir kerelik verilen ve süreklilik göstermeyen ücretler bu hesaba dahil edildir ama kira yardımı gibi sürekliliği olan ücretler giydirilmiş ücret hesabına katılmalıdır. Daha iyi anlamanız için yazımızdan giydirilmiş ücret nedir? Çıplak ücret nedir? kısmını okuyabilir, iki ücret tipine yönelik örnekleri de değerlendirebilirsiniz.

ÇIPLAK ÜCRET VE GİYDİRİLMİŞ ÜCRET NEDİR?

ÇIPLAK ÜCRET: İşçiye maaş olarak ödenen bayram ödemesi, fazla mesai gibi ücretlerin dışında kalan maaştır. İşçiye yıllık izin hafta tatili ya da fazla mesai ücreti ödenecekken hesaplama çıplak ücret üzerinden yapılır.

GİYDİRİLMİŞ ÜCRET: Çalışanın 1 aylık işçiliğine karşılık işverenden aldığı yemek yol gibi ödemelerinde dahil olduğu ücretler topluluğudur. Giydirilmiş ücrete örnek olarak yemek, yakacak elbise vb. ödemeler gösterilebilir. Ayrıca kıdem tazminatı da bu ücret üzerinden hesaplanmalıdır. İşveren tam yıl için işverence işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Kıdem tazminatı hesaplanırken sadece damga vergisi kesintisi yapılır.

İŞ KANUNUNDA GİYDİRİLMİŞ ÜCRET

4857 Sayılı İş Kanunu’da giydirilmiş ücret ile ilgili şu ifadeler yer almaktadır “Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. “ Bu maddede bahsedilen 32. Maddede tanımlanan ücret; “bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.”