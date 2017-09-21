Çipli kimlik kartları artık bir haftada alınabilecek

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner yaptığı açıklamada, nüfus ve vatandaşlık işleri il ve ilçe müdürlüklerinden yapılan çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının, önce biyometrik veri kontrol bölümünde değerlendirmeye tabi tutulduğunu söyledi. Bugüne kadar 10 milyonu aşkın kişinin çipli kimlik kartını teslim aldığını kaydeden Güner, "Eğer bugün Türkiye'de 10 milyon kimlik kartı varsa, 10 milyon tane biyometrik veri var. Yani parmak izi var, fotoğraf var. Sahteciliği önlemek adına bir kişi başvuru yaptığı zaman bu kişinin daha önce kart alıp almadığı, bunun bir sahtecilik girişimi olup olmadığını anlamak için sistem hemen alınan parmak izlerini, fotoğrafları depoladığımız verilerle karşılaştırıyor" diye konuştu.
Verilerin doğrulama aşamasının tamamlanmasının ardından, sistemin yeni kimlik için geçerlilik verdiğini aktaran Güner, daha sonra yeni kimliğin üretim aşamasına geçildiğini ifade etti. Güner, yeni kimlik kartlarının tesliminin daha önce çok uzun sürdüğünü anımsatarak şöyle devam etti:
"Daha önce 3-4 hafta gibi uzun bir teslim süremiz varken, şu anda bu teslim süremizin bir haftaya indiğini görüyoruz. Özellikle yeni makinelerimizin devreye girmesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın deklere ettiği 180 günlük eylem planında, kentsel alanlarda 5 artı 1, diğer kırsal alanlarda postanın belki biraz daha ikinci güne kalabileceği düşülen yerlerde 5 artı 2 günde kimlik kartı ve diğer belgelerin teslimi eylem planı içerisinde yer alıyor. Biz de bunu bir emir telakki ettiğimiz için şu anki çabamız hem hızı artırmak hem kaliteyi artırmak. Her yeni makine, her yeni üretim, bizi bir öncekinden daha ileri düzeye getirdiği için memnuniyet verici bir düzeye gidiyoruz."
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