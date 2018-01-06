Bodrum'a 3 mil uzaklıkta olan ve akibeti halen belli olmayan Kardak Kayalıklarında Türk sahil güvenlik ekipleri kuş uçurtmadı. 22 yıldır Türk ve Yunan askerleri tarafından korunan Kardak Kayalıklarında hareketlilik gözlendi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Kilimli adasına yapacağı ziyaretin ardından, Kardak kayalıklarına da uğrayabilme ihtimali üzerine Türk askeri kayalıkların etrafında nöbet tutmaya başladı. 1 Türk savaş gemisi Gümüşlük açıklarında beklerken, Turgutreis açıklarında Çatalada yakınlarında ise hücum botu nöbet tutmaya başladı. Türk Sahil Güvenlik botu ise Kardak kayalıkları etrafında devriye görevi yapıyor.

YUNAN ASKERLERİ TÜRK ASKERLERİNİ UYARDI

Kardak kayalıkları etrafında devriye görevi yapan Türk Sahil Güvenlik ekiplerini gören Yunan askerleri telsiz anonsları ile uyarı çekti. Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri "Türk Sahil Güvenlik Ekibi şu anda Yunan kara sularındasınız. Lütfen karasularımızı terk edin" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise "Burası Türk Karasuları" diyerek cevap verdi. Öte yandan, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin ise Türk Kara sularından çıkmadığı gözlendi.

ÇİPRAS, KOMŞU ÜLKERE BARIŞ MESAJI GÖNDERDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesine 12 mil mesafedeki Kilimli (Kalimnos) adasını ziyaret eden Çipras, burada düzenlenen dini törene katıldı.

Çipras, tören sonrasında yaptığı konuşmada, Kilimli'de bulunmaktan onur duyduğunu ifade ederek "Bugün burada, Kalimnos'da, Avrupa Birliği'nin doğu sınırlarında bulunuyoruz. Avrupa Birliği'nin doğu sınırlarında, Evros'tan Kastellorizo'ya (Meis) kadar Yunanistan'ın kalbinin çarptığını vurgulamak için mesaj vermek istiyoruz. Başaracak olan onurlu, yapıcı ve emekçi bir Yunanistan." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, komşu ülkelere de mesaj göndermek istediğini ifade eden Çipras şöyle devam etti:

"Komşularımıza da bir mesaj gönderelim. Barış, iş birliği ve dostluk mesajı ancak aynı zamanda da kararlılık mesajı. İş birliği, barış ve dostluk, çünkü vatanımız evrensel değerleri diyakronik olarak savunuyor. Ancak, aynı zamanda egemenlik haklarımızı, uluslararası sözleşmelerden, antlaşmalardan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı savunmakta kararlıyız. Bugün burada gelecek konusundaki iyimserliğimizi, aynı zamanda da kararlılığımızı ifade ediyoruz."

Başbakan Çipras'a Kilimli ziyaretinde, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Denizcilik ve Adalar Politikası Bakanı Panayotis Kurublis eşlik etti.

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