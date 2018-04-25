Çipras’ın Yunanistan’ına Türk Çipura’sı

Türk su ürünleri sektörü, son yıllarda yaptığı yatırımlar, Ar-Ge ve modernizasyon çalışmalarının meyvesini toplamaya başladı. İhracatçı sektörler içinde en çok büyüme ve gelişme gösteren sektörlerin başında gelen su ürünlerinde Türkiye, rakibine bile önemli oranda balık satar hale geldi.

Brüksel’de düzenlenen Seafood Expo 2018 fuarında konuşan Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Konseyi Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, 2017 yılında ihracatını yüzde 6.9 oranında artıran sektörün, 2018 yılında da yüksek oranlı bir artış yakalayacağı görüşünde. 2018 yılın ilk çeyreğinde su ürünleri ihracatının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak mart ayı sonunda 233 milyon dolara ulaştığına dikkat çeken Sagun, “2018 yılı sonunda 1 milyar doların üzerine rahatlıkla çıkacağız” diye konuştu.

Yunanistan’a ihracat çok hızlı artıyor

Çipura ve Levrek ihracatında AB ülkelerinin halen en büyük pazar olduğuna değinen Sagun, en çok ihracatın Hollanda’ya yapıldığını belirterek, “Hollanda’yı sırasıyla İtalya, Japonya, Almanya, Birleşik Krallık’ın takip ettiğini söyledi. Yunanistan’a yapılan su ürünleri ihracatına da dikkat çeken Sagun, “Yunanistan dünya pazarlarında bizim en ciddi rakiplerimizden. Ancak, yılın ilk üç ayında Yunanistan’a yaptığımız ihracatta yüzde 50 artış var. Bu çok dikkat çekici. 2017 yılının ilk üç ayında toplam 7.4 milyon dolarlık ihracat yaptığımız Yunanistan’a, 2018 yılının ilk 3 ayında ihracatımız 15 milyon doları aştı. Ürün bazında bakıldığında Çipura ihracatının 1.8 milyon dolardan 5.3 milyon dolara, Levrek ihracatının da 1.4 milyon dolardan 3.6 milyon dolara yükseldiği görülüyor. Aynı şekilde çipura ve levreğin fileto olarak ihracatında da yaklaşık iki kat artış oldu. Artık rakibimize bile balık satıyoruz. Bu da sektörün geldiği noktayı gösteriyor” dedi.

Orkinosta kota artışı ihracatı da artıracak

Tuncay Sagun, sektörün en önemli ihraç kalemlerinden birisi olan orkinosta da 2018 yılında rekor ihracat bekliyor. Uzun uğraşlar sonucunda Kasım 2017’de yapılan Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu (ICCAT) toplantısında Türkiye’nin bir zafer kazanarak avlanma kotasını bin 023 tondan, bin 480 tona çıkarttığını hatırlatan Sagun, “Bu daha bir başlangıç. Söz konusu toplantılara katılmaya devam edeceğiz ve ülkemizin hak ettiği kotalara ulaşabilmesi için gayret göstereceğiz. Kotanın artmasıyla birlikte Japonya’ya yaptığımız ihracat da hızla yükselecek. Japonya’da güçlüydük, daha da güçlü olacağız” diye konuştu.

Seafood Expo Türk balığının AB pazarına giriş kapısı

26 yıldır düzenlenen ve dünyanın en önemli balıkçılık fuarı olan Brüksel Seafood Expo Global’in AB ve Dünya pazarlarına açılan bir pencere olduğunu kaydeden Tuncay Sagun sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye olarak bu fuarı çok önemsiyoruz. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 14 yıldır bu fuara milli katılım düzenliyor. Türk Su ürünleri sektörüne yön veren ve en çok ihracat yapan 15 firma ile toplam 600 metrekarelik alanda yer aldık. Daha ilk günden çok güzel geri dönüşler oldu. Üç gün sürecek fuar, sektör ihracatının artmasında önemli rol oynayacak.”