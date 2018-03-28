İstanbul'da yaşayan bir vatandaşın süpemarketten aldığı patates cipsinin içinden böcek çıktı.

Gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran vatandaş, cipsin son kullanma tarihinin de geçmediğini fark etti. Buna rağmen cipsin nasıl böceklendiğini anlamayan mağdur tüketici, cipsi markete iade etmeden önce fotoğraflayarak Haberturk.com Whatsapp hattına gönderdi.

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