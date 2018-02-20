Çipura ve levrekler tarladan geliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde, atıl durumdaki tarlalarını değerlendiren köylüler, kurdukları toprak havuzlarda yıllık 9 bin ton çipura ve levrek üretiyor. Milas'a bağlı Ekinambarı, Avşar, Yaşyer, Savran, İçme köylerinde, pamuk tarlalarına havuz yaptıran köylüler, çipura ve levrek yetiştirmeye başladı.
Milas İlçe Tarım Müdürü Eşref Arslan, yıllık 65 bin ton civarında balık üretimi yaptıklarını belirterek, "Balıkçılık sektöründen kentte yaklaşık 15 bin kişi faydalanıyor. Türkiye'de üretilen çipura ve levreğin yüzde 65'i Milas bölgesinde yetiştiriliyor. Yıllık üretimimizin 56 bin tonu denizlerde 9 bin tonu toprak havuzlarda gerçekleştiriliyor" dedi.
Özellikle son dönemde tarıma elverişli olmayan arazilerde toprak havuzlar kurularak balık yetiştiriciliği yapıldığını vurgulayan Arslan, şunları söyledi:
"Bize göre Milas üretiyor, dünya tüketiyor. Denizlerde tuz oranı binde 35, toprak havuzlarda da bin 7 ve 35 arası değişkenlik gösteriyor. Tuz ve sudaki mineral seviyesi bu tür deniz balıklarının yetişmesi için uygun olduğu için ideal bir üretim ortamı doğal olarak meydana gelmiş oluyor. Bu sektör, ilçemizde 15 bin ailenin ekmek kapısı durumunda. Geçtiğimiz yıl Milas'tan 60 ülkeye 50 bin ton civarında çipura ve levrek gönderdik."
Milas İç Su Ürünleri Üreticileri Birlik Başkanı Muhammet Doğuç ise son yıllarda soğuk hava deposu ve pazar ağını kurarak, balığı iç piyasaya pazarlayıp üreticinin mağduriyetinin de önüne geçmeye çalıştıklarını belirtti. Doğuç, şöyle konuştu:
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