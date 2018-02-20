Çipura ve levrekler tarladan geliyor

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"Bize göre Milas üretiyor, dünya tüketiyor. Denizlerde tuz oranı binde 35, toprak havuzlarda da bin 7 ve 35 arası değişkenlik gösteriyor. Tuz ve sudaki mineral seviyesi bu tür deniz balıklarının yetişmesi için uygun olduğu için ideal bir üretim ortamı doğal olarak meydana gelmiş oluyor. Bu sektör, ilçemizde 15 bin ailenin ekmek kapısı durumunda. Geçtiğimiz yıl Milas'tan 60 ülkeye 50 bin ton civarında çipura ve levrek gönderdik."