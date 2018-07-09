Geçen sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren ve 29 gol atan İtalyan santrfor Ciro Immobile, arkadaşlarıyla tatildeyken bıçakla tehdit edildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya'nın Francavilla al Mare bölgesinde kız arkadaşı, ailesi ve arkadaşlarıyla tatil yapan Immobile, rakip takım taraftarı olduğu kaydedilen bir kişi tarafından bıçakla tehdit edildi. Arkadaşlarının araya girmesiyle olay büyümeden atlatılırken polisler, saldırganı kaçma girişimine rağmen yakaladı. Pescara'nın fanatik taraftar gruplarından birinin üyesi olduğu belirtilen taraftar gözaltına alındı.