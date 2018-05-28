Opel’i de bünyesine katıp dünyanın en büyük gruplarından biri haline gelen PSA’nın büyüme sırasının kendisine gelmesini bekleyen markası Citroen gelecek yıldan itibaren bu fırsatı yakalayacak. 2017’yi bir önceki yıla göre yüzde 3.7’lik artış ve 1 milyon 100 bin adetlik toplam satışla kapatan markanın 2020’de ulaşmayı hedeflediği satış ise dünya çapında 1 milyon 600 bin adet. Marka 2019’dan itibaren ürün gamı içerisindeki şarj edilebilir hibrit ve yüzde yüz elektrikli araç sayısını da kademeli olarak artırma hedefinde. 2019 sonunda ilk plug-in hibrit modeli C5 Aircross satışa sunulacak, 2020’de yeni elektrikli model lanse edilecek. Markanın 2023 hedefi, ürün gamının yüzde 80’inde elektrikli versiyon seçeneği olması yönünde. 2025’te ise ürün gamının yüzde 100’ünde elektrikli versiyon seçeneği olması planlanıyor.
‘YILI YÜZDE 2.5 PAZAR PAYI İLE KAPATIRIZ’
Gazete Habertürk'ün haberine göre Citroen Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, C5 Aircross’un 2019 yılı satış hedefinin 9 bin adet olduğunu belirterek “2019 başında satışa sunacağımız C5 Aircross ile 2020’de pazarı karşılama oranımızı yüzde 85’lere çıkaracağız. 2018’i yüzde 2.5 pazar payı ile kapatmayı, 2020’de ise yüzde 5’in üstüne çıkmayı hedefliyoruz. 2019’da 9 bin adet C5 Aircross satma hedefimiz var. C-SUV segmentinde yüzde 9’luk pay hedefliyoruz. Berlingo ve C-Elysee’deki gibi, Türkiye’nin C5 Aircross’un en çok satıldığı 6 veya 7’nci pazar olacağını tahmin ediyoruz” dedi.
C5 Aircross, Euro 6.2 standartlarını karşılayan benzinli ve dizel motor seçenekleri ve 30 farklı gövde kombinasyonu sunacak.
SARSINTISIZ SÜRÜŞ KONFORU REKABETTE SINIF ATLATACAK
Sunacağı donanım seviyesine göre rekabetçi fiyatlarla pazara çıkacağı açıklanan C5 Aircross, sınıfına önemli yenilikler de getiriyor. Bunların başında sarsıntısız yolculuk sağlayan Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi, ek dolgu destekli Advanced Comfort koltuklar, segment sınırlarını zorlayan arka diz mesafesi ve ayrı ayrı kaydırılabilen, katlanan ve yatan modüler arka koltuklar.
Ayrıca yakıt tüketimini azaltan yeni EAT8 tam otomatik şanzımanla birlikte sunulacak C5 Aircross, sürüş güvenliğini ve konforunu artıran 20 farklı destek teknolojisine sahip. Ön camın üst kısmında yer alan ConnectedCam kamera ve ön tamponun içindeki radar sensörü sayesinde, Aktif Güvenlik Freni, Adaptive Cruise Control, Şeritte Kalma Asistanı, Park Asistanı, zorlu koşullarda sürücülere destek olan Yokuş İniş Destek Sistemi ve Grip Control gibi teknolojiler yeni modelin özellikleri arasında yer alıyor.
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