Cittadella - Brescia karşılaşma önü

İtalya Serie B maçında Cittadella ile Brescia, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. 61 puanlı Cittadella 7. sırada bulunuyor, Brescia 46 puana sahip ve 13. sırada. Cittadella, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Brescia, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 273. İddaa'da Cittadella kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Brescia kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Cittadella son haftadaki Entella müsabasında 2-1 kazandı.

Brescia ise Trapani karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Cittadella, evinde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 23 gol yedi.

Brescia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brescia, 16 gol atarken 28 gol yedi.