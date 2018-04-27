Cittadella - Foggia maçı ne zaman?

Cittadella ve Foggia, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Cittadella 55 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Foggia 51 puanda ve 9. sırada. Cittadella son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Foggia, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 277 kodlu maçı oynayanlar; Cittadella galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Foggia galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Cittadella son haftadaki Foggia müsabasında 4-4 berabere kaldı.

Foggia ise Cittadella karşılaşmasında 4-4 berabere kaldı.

Cittadella, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Cittadella, kendi sahasında 23 gol attı, 22 gol yedi.

Foggia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Foggia, deplasmanda 32 kez ağları sarsarken, 31 kez topu kendi kalesinde gördü.