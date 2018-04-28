Cittadella - Foggia maçı ne zaman?

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Cittadella, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Foggia takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. 55 puanlı Cittadella 8. sırada bulunuyor, Foggia 51 puana sahip ve 9. sırada. Cittadella son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Foggia son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 277 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cittadella kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Foggia sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Cittadella önceki hafta Foggia mücadelesinde 4-4 berabere kaldı.

Foggia ise Cittadella maçında 4-4 berabere kaldı.

Cittadella, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Cittadella, kendi sahasında 23 gol attı, 22 gol yedi.

Foggia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Foggia, deplasmanda 32 kez ağları sarsarken, 31 kez topu kendi kalesinde gördü.