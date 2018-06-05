Cittadella - Frosinone maçı rakamları

İtalya Serie B Yükselme Play Off Yarı Final heyecanı devam ediyor. Cittadella, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Frosinone takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. Cittadella, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Frosinone, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 485 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cittadella kazanırsa 2.25, beraberlik çıkarsa 2.80, Frosinone sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Cittadella son haftadaki Pescara müsabasında 2-0 kazandı.

Frosinone ise Novara karşılaşmasında 1-0 kazandı.