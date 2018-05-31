Bursa İznik'te yaşayan 60 yaşındaki Mukaddes Sevim'in sokakta bulup sahiplendiği kedisi Benekli, 4 gün önce kayboldu.
Habertürk Haber Merkezi'nden Soner Özcan'ın haberine göre İstanbul'dan ziyarete gittiği anneannesinin çok üzüldüğünü gören 10 yaşındaki Yağmur Kuruoğlu, yavru kediyi bulmak için ilginç bir fikir geliştirdi.
Kağıtlara Benekli'nin resmini çizen Yağmur, kendi elleriyle kayıp ilanı hazırladı. "Kedimi gördünüz mü?" başlığıyla hazırladığı ilanda Benekli'nin boyu ve görüntüsüyle ilgili bilgi veren Yağmur, ilanın altına da anneannesinin telefon numarasını yazdı.
BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Küçük kızın İznik'te direklere yapıştırdığı ilanı gören bir kişi, fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşılan ilan, binlerce beğeni ve yorum aldı.
İlandaki Mukaddes Sevim'e ait telefonu arayan onlarca kişi, Yağmur'a övgü yağdırıp kedinin bulunması için dua ettiklerini söyledi. Benekli ise kaybolduktan 2 gün sonra evin yakınında bulundu.
‘ÜZÜLME' DEDİ, İLANI HAZIRLADI
Kedisi bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Mukaddes Sevim, "Benekli'yi küçücük bir yavruyken kapımın önüne bıraktılar. Yanında Pamuk ismini verdiğim bir yavru kedi daha vardı. İkisini aldım, besledim, büyüttüm. Torunum da yanıma her geldiğinde severdi. Zaten hayvanları çok sever. Benekli 4 gün önce kayboldu. Hastaydı bir yerde öldü kaldı diye çok üzüldüm. O gün de torunum ziyaretime gelmişti. Üzüldüğümü görünce ‘Anneanne üzülme ben onu bulacağım' dedi. Sonra ilanı hazırladı" dedi.
FOTOĞRAFI OLMAYINCA RESMİNİ ÇİZDİ
Torununun ilanı İznik'te direklere yapıştırdığını söyleyen Mukaddes Sevim, "Benekli'nin fotoğrafı olmadığı için resmini çizdi. Çok da benzetmiş. Zaten çok güzel resim yapıyor. İlanı gören bir komşumuz fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşmış.
İlanda telefon numaram vardı, onlarca kişi aradı. Bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. Bu arada Benekli de 2 gün sonra çıktı geldi. Ben de bu mutlu haberi ilk olarak torunuma verdim" diye konuştu.
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