Çizgi roman âşığı bir çift, Avustralya’nın Perth kentinde çok sevdikleri çizgi romanları düğünlerine taşıyarak hayatlarını birleştirdi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Bianca-Troy Stidworthy çiftinin düğününde gelin ve nedimelerin buketleri dahi çizgi romanlardan esinlenilerek yapılırken nikâhı Batman kostümü giyen bir memur kıydı. Davetliler arasında Jedi, Iron Man ve Power Rangers kostümlü kişiler dikkat çekti.

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