Cizre'de 15 anti-tank roket başlığı ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, el yapımı patlayıcılı saldırılarda kulunacağı belirlenen 15 adet anti-tank roket başlığı ile 6 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre, Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi üzerine dün saat 15.00 sıralarında Cizre İlçesi Aşağıkonak Köyü kırsalında operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde, taşların arasına gizlenmiş ve yurt içinde yapılacak el yapımı patlayıcı saldırılarda kullanılacağı belirlenen 15 adet antitank roket başlığı ile 6 kilo TNT patlayıcı ele geçirilmiştir" denildi.

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