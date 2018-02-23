Geçtiğimiz sene bir telefon uygulaması işe ünlü İngiliz şarkıcı Anne Marie'nin 'Rockabye' şarkısına düet yapan Cizreli Mehmet Ali, bu performansıyla sosyal medyada büyük ilgi toplamış, hatta ünlü isimle birlikte sahne bile almıştı.

BU KEZ LP İLE BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİ

Anne Marie ile yaptığı düet sonrası sosyal medyada fenomen olan Cizreli Mehmet, bu defa efsane isim LP (Laura Pergolizzi) ile düet yaptı. Son zamanlarda sık sık duyar olduğumuz Lost On You şarkısını LP ile birlikte söyleyen Mehmet Ali yine adından söz ettirdi. Büyük beğeni toplayan düet Youtube'da 240 bin izlemeye ulaştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER